A Milano aprirà l'Apple store in piazza Liberty, poi toccherà a Starbucks

Milano, tutto pronto: fissata l'inaugurazione dell'Apple Store (poi tocca a Starbucks)

„È tutto pronto a Milano per lo sbarco di Apple e Starbucks, i due grandi marchi americani che hanno deciso di "abbracciare" la Madonnina. Milano, tutto pronto: fissata l'inaugurazione dell'Apple Store (poi tocca a Starbucks)

„Prima la festa in piazzetta Liberty. Poi il bis, in Cordusio, un paio di mesi dopo. È tutto pronto a Milano per lo sbarco di Apple e Starbucks, i due grandi marchi americani che hanno deciso di "abbracciare" la Madonnina. Le scale d'accesso, invece, saranno circondate da una seconda struttura vetrata, con due discese d'acqua ai lati e di fianco ai gradoni dell'anfiteatro c'è spazio per altre due rampe di scale. Accanto all'anfiteatro, al cui centro la cascata d'acqua si trasformerà in maxi schermo, ci saranno poi una serie di alberi, per "addolcire" l'impatto della struttura sulla piazza. Non solo Apple, però. Perché anche Starbucks - il colosso del caffè e del frappuccino - è pronta per l'inaugurazione. La caffetteria, che troverà posto nell'ex parcheggio delle Poste, in piazza Cordusio, aprirà ad inizio settembre.



