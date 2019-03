Apre la finestra e si lancia nel vuoto, a Varese

Una ragazzina di 13 anni ha perso la vita dopo essersi lanciata dalla finestra di casa, al settimo piano di un palazzo di Varese, per cause ancora sconosciute. Soccorsa e rianimata dai sanitari del 118, non è sopravvissuta per i gravi traumi subiti nell’urto. Sulla vicenda intanto sta indagando la Polizia di Stato, che al momento non esclude nessuna pista: in casa con i genitori e la sorellina, si è alzata dal divano, ha aperto la finestra per poi buttarsi di sotto. Secondo le indagini, che hanno richiesto la visione di pc e smartphone della ragazza, pare che la giovane avesse avuto qualche contrasto.