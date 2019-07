Apre il gas e minaccia di far esplodere tutto

Un uomo ha aperto il gas della cucina, per poi affacciarsi alla finestra con in mano due accendini iniziando a gridare che avrebbe fatto saltare tutto in aria. E’ accaduto in via Oreste Regnoli a Bologna, dove un 54enne originario della Tunisia ha terrorizzato il quartiere causando difficoltà alle autorità nelle operazioni di salvataggio. I Carabinieri hanno quindi fatto evacuare l'intero condominio mentre il capoequipaggio del nucleo radiomobile ha avviato una trattativa con l'uomo che dopo qualche ora si è arreso ed è stato denunciato.