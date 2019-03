Apre la porta e gli sparano al torace, grave un 27enne a Suzzara

Un pregiudicato dominicano di 27 anni è stato ferito a colpi di pistola da due uomini presentatisi a casa sua a Suzzara in provincia di Mantova. Trasportato all’ospedale di Mantova, non si trova più in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, i due responsabili si sono presentati a casa dell’uomo per poi sparargli una volta aperta la porta, per poi fuggire senza lasciare tracce. Istituiti dai Carabinieri i posti di blocco nelle principali vie d’uscita cittadine. Dati i precedenti penali dell’uomo e il metodo dell’atto criminale, si pensa ad un possibile regolamento di conti.