Aprile segna un calo della produzione industriale in Italia

L’Istat ha rilevato ad aprile, per la produzione industriale, la seconda flessione congiunturale con un calo dello 0,7% rispetto a marzo mentre su base annua c'è una contrazione dell'1,5% dell'indice corretto per gli effetti di calendario. Crolla quindi la produzione italiana di autoveicoli con un -17,1% ad aprile rispetto all'anno precedente facendo emergere nei primi 4 mesi dell’anno una contrazione cumulata del 14,7%. In aumento solo il comparto energia al +3,6%, mentre i beni strumentali segnano -2,5%, i beni intermedi -0,7% e i beni di consumo -0,5%.