Arbitro donna, insulti sessisti a Mestre

Su un campo di calcio a Mestre ospitante un torneo Giovanissimi in cui era impegnata la squadra del Treporti, un gruppo di tifosi e giocatori ha iniziato ad offendere l’arbitro donna con parole e gesti sessisti, invitandola più volte a prostituirsi. Inoltre, dopo l’assegnazione di un calcio d’angolo da parte della giovane direttrice di gara, uno dei ragazzini in campo si è abbassato i pantaloncini insultandola. L’episodio è finito alla Federcalcio, che ha inviato al Giudice Regionale gli atti per provvedimenti contro il ragazzino.