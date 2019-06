Arcivescovo Delpini invoca la rettitudine dei giudici

"Il giudice deve avere una fortezza personale che gli consenta di non tremare di fronte al potente, e avere una coscienza retta che gli consenta di resistere alla corruzione". Sono le parole dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini, che all'incontro presso il Palazzo di Giustizia milanese ha dichiarato: "Avrei voluto fare questo incontro in un contesto più sereno dopo le tempeste che si sono scatenate in tutta Italia e che in particolare riguardano voi magistrati”.