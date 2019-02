Area B, il progetto necessita di maggiori risorse

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si esprime in merito ad Area B a margine della mostra “Antonello da Messina”, tenutasi a Palazzo Reale: "la Regione la fa facile. Dice 'aiutiamo tutti', ma la Regione ha grandi fondi, noi stiamo facendo tutto il possibile con i fondi che abbiamo. Il Comune ha già messo quelli che erano disponibili. Abbiamo fatto un certo sforzo e più di così non possiamo fare", ha aggiunto il sindaco. Se hanno fondi, ben vengano: capisco benissimo il problema di chi non ha i soldi per cambiare la macchina e se vogliono aiutare in quel modo e ringrazieremo anche.” Sala ha poi concluso sull’ambiente: “Area B è una misura che va nell'interesse di tanti, soprattutto di quelli che continuamente chiedono di migliorare l'aria e può creare problemi e fatica ad altri, ma la politica fa questo: decide quale deve essere l'interesse prevalente. E’ una battaglia che voglio fare, non solo a parole, ma anche con i fatti".