Arrestata banda di ladri alla guida di auto di grossa cilindrata

Sgominata dai Carabinieri nel Milanese una banda di ladri specializzata in furti in grandi ditte, che poi scappavano ad altissima velocità su auto di grossa cilindrata. Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 stranieri, pregiudicati, responsabili di associazione per delinquere finalizzata a furti e riciclaggio. Sospettati di avere commesso almeno 20 furti ai danni di aziende in tutto il Nord Italia, si sarebbero avvalsi anche di automobili rubate, ad esempio un'Audi Rs3 sottratta nel mese di dicembre 2017 all'interno di una ditta sita nel Comune di Altavilla Vicentina a Vicenza.