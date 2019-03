Arrestate 14 membri di una baby gang di Milano

Arrestate dai Carabinieri di Milano 14 persone, di cui 9 minorenni e 5 maggiorenni, con l’accusa di rapina aggravata e lesioni, durante un’indagine su alcuni episodi avvenuti tra giugno 2017 e aprile 2018 nella zona dell'Arco della Pace, una delle zone al centro della movida milanese. Tra gli indagati, anche tre ragazze che in più occasioni hanno avvicinato le vittime con delle scuse per poi dare il via ai pestaggi insieme ai complici. “Nonostante l'età, si sono dimostrati capaci di agire con un'efferatezza sprezzante di ogni legalità e di qualsiasi rispetto per le vittime nei cui confronti si sono comportati con una tale violenza da denotare grande pericolosità sociale”, dichiara il gip dei minori di Milano.