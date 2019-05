Arrestate 4 donne rom per associazione a delinquere

I carabinieri del Comando provinciale di Ancona e quelli di Teramo stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona nei confronti di quattro donne di etnia rom accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati e indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini sono andate avanti per sei mesi e hanno consentito di risalire alle quattro donne in seguito a 24 furti avvenuti ai danni di persone anziane in varie regioni.