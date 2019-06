Arrestati 12 membri di gang del narcotraffico a Monza

Sono 12 le persone arrestate dai carabinieri al termine di un'operazione di smantellamento di alcune bande di spacciatori, tutti cittadini nordafricani, nella zona di Varedo a Monza. Gli indagati in questione sono accusati a vario titolo di traffico di droga, porto abusivo di arma fuoco, lesioni personali e tentato omicidio. Tra i vari gruppi era infatti in corso una guerra per il predominio sull'area ex Snia di Varedo, noto centro di spaccio, dove gli spacciatori si aggiravano armati di fucili e pistole. Alcuni spacciatori sono inoltre accusati di tre tentati omicidi ai danni di pusher rivali.