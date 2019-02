Arrestati due spacciatori a Vicenza

Arrestati due pusher a Vicenza, i quali si sono riforniti dall’ex componente della “banda delle belve”, Stefano Tummolo Altomare. Il membro dell’organizzazione criminale attiva negli anni ’70 a Roma, è stato condannato nel 1985 a 25 anni di reclusione per poi essere arrestato nuovamente lo scorso settembre per traffico di stupefacenti. Obbligo di firma invece per uno dei due spacciatori arrestati, mentre il secondo (anche lui ex componente della banda di Tummolo) è indagato per spaccio.