Arrestati padre e figlio per corruzione, a Palermo

Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco, sono stati accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, in quanto soci occulti dell'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri ritenuto uno dei finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'arresto è stato disposto a Palermo, dopo un’indagine di diversi mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana.