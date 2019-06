Arrestato Gambiano per molestie sessuali

Un 23enne del Gambia è stato fermato a Bologna per violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito avrebbe approcciato in una strada della periferia una 26enne croata che stava rientrando a casa di prima mattina, per poi spingerla contro un muro e molestarla. La donna ha urlato chiedendo aiuto e i residenti hanno dato l’allarme al 113. Una volante, arrivata ha quindi notato un giovane scavalcare un muretto di recinzione e lo ha trattenuto e identificato, per poi accompagnarlo in carcere.