Arrestato Mohammed El Fathi per l’omicidio della zia a Finale Emilia

Convalidato l'arresto del 32enne Mohammed El Fathi per l’omicidio di Hannioui Khaddouj, la donna uccisa a coltellate dal nipote venerdì scorso a Finale Emilia. Il giudice ha infatti disposto la detenzione cautelare nel reparto ospedaliero di diagnosi e cura, in seguito alla diagnosi di problemi di natura psicologica dell'indagato, in attesa della ricezione della documentazione medica da parte del pm: in seguito verrà deciso se chiedere una misura di sicurezza nei confronti del 32enne arrestato.