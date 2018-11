Arrestato il terzo dei ladri di gioielli del palazzo ducale di Venezia

Arrestato il cittadino serbo membro dei cinque banditi arrestati in Croazia per il clamoroso furto di gioielli nel Palazzo Ducale a Venezia, dopo essere scappato dall’interrogatorio. Secondo la polizia locale di Vukovar il serbo, di cui non è stata svelata l’identità, sarebbe stato arrestato al valico di confine di Šid in Serbia, poco dopo la fuga dalla questura croata dove era in corso il suo interrogatorio. Tra i responsabili resi noti invece, figura il nome di Goran Petrovic e di Dragan Mladenovic, ancora latitante. Gli inquirenti sospettano infatti che, nel caso in cui i gioielli non siano stati già venduti sul mercato nero, potrebbero essere in possesso di Mladenovic.