Arresto cardiaco dopo l’iniezione dell’anestesia, a Monza

Ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza, una 38enne della Brianza colpita da un arresto cardiaco a seguito di un’iniezione dell’anestesia da parte di un chirurgo plastico, che avrebbe dovuto sottoporre la paziente ad un intervento di chirurgia ai glutei. La donna è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale per essere ricoverata in rianimazione e in pericolo di vita, mentre i Carabinieri stanno svolgendo le indagini preliminari.