Arriva a Verona il musical “A Christmas Carol”

Chi non ha letto “Canto di Natale” di Charles Dickens, chi non ha visto una delle tante trasposizioni cinematografiche nei giorni di Natale, chi non ha sognato attendendo il lieto fine?! Per chi ama questo classico, per chi apprezza i bei musical, per chi vuole semplicemente passare due ore di emozioni a teatro, arriva per la prima volta a Verona “A CHRISTMAS CAROL – Musical”.

A Christmas Carol” è la storia fantastica, suddivisa in cinque parti, di Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari, che disdegna tutto ciò che non sia legato al guadagno e al denaro. La vigilia di Natale, irritato dalle festività, per lui portatrice di ozio e di inutile dispendio di soldi, dà il peggio di sé: rifiuta in malo modo di fare un’offerta per i poveri, fa lavorare fino a tardi il suo impiegato, già sottopagato, caccia il nipote che era venuto per invitarlo al pranzo di Natale e per la strada

risponde sgarbatamente agli auguri festosi che gli vengono rivolti.

Quando arriva davanti alla porta della sua casa deserta, sul battente della porta, gli appare lo spettro del suo defunto socio, Jacob Marley. Questi lo ammonisce sulla sua condotta di vita e lo invita a ravvedersi per non essere costretto a vagare come lui per l’eternità, portandosi appresso il peso delle catene che si era guadagnato con la sua aridità e brama di denaro. Da qui Scrooge riceverà la visita di tre Spiriti: nell’ordine, lo Spirito del Passato, lo Spirito del Presente e lo Spirito del Futuro. Lo Spirito del Passato lo riporta indietro, quando Scrooge bambino era stato mandato dal padre in collegio. E poi la premura di sua sorella, il lavoro presso il bonario Fezziwig e l’amore per Bella. Ma Scrooge aveva rinunciato a tutti gli affetti per farsi una posizione e guadagnare denaro. Lo Spirito del Presente gli mostra come la gente intorno a lui si stia preparando al Natale, l’atmosfera di festa, di gioia e di amore. Quella che era stata la sua fidanzata è sposata e felice; il suo impiegato è povero, ma ha una famiglia unita; suo nipote pranza insieme a parenti e amici, prendendolo in giro per la sua avidità. Tutti ridono di lui… Lo Spirito del Futuro gli fa infine vedere cosa succede alla morte di un signore ricco, di cui non si sa il nome. Nessuno lo visita, nessuno vuole andare al funerale, i servi si dividono le sue poche cose, la sua azienda e la sua casa vengono vendute. Alla fine lo Spirito gli mostra la lapide al cimitero con il nome “Ebenezer Scrooge”.

Solo a quel punto Scrooge capisce di aver sbagliato tutto nella vita e si ravvede. Il giorno di Natale è finalmente Natale anche per lui: dispensa regali, sorrisi e auguri ai passanti, al suo impiegato, a suo nipote e al mondo intero. Per un lieto fine che scalderà il cuore di tutto il pubblico.

Casa Bit è un centro di formazione e produzione spettacoli italiana, all’interno del quale, tra corsi di danza musica e teatro, crescono grandi talenti e si producono spettacoli teatrali, di danza e musical importanti.

Compagnia Bit segue negli anni le coreografie di Jesus Christ Superstarn (1999-2002) e Les Folies de Paris (2003-2004), producendo poi gli spettacoli Il Principe Ranocchio, All that musical, La Fabbrica dei sogni, Wild West Show, Celebrities, Cinema mon Amour e Bit motion, rappresentandoli in tutti i teatri più importanti d’Italia.

La bravura della compagnia è tale che Expo Milano ospita nel 2015 ben quattordici spettacoli targati BIT, mentre attori e ballerini si esibiscono fuori nazione a Barcellona, Sharm el Sheik, Saint Tropez, Edimburgo e Londra, patria del teatro. Nel 2017 la compagnia dà vita al progetto più ambito “A Christmas Carol” che inizia il suo tour trionfale e arriva a Verona a ridosso delle festività natalizie del 2018, grazie a Dimensione Eventi, agenzia di organizzazione eventi spesso di passaggio al Teatro Nuovo.

Nel dettaglio quattro repliche di spettacolo:

- Sabato 22 dicembre: doppio spettacolo, alle 17 e alle 21

- Domenica 23 dicembre: doppio spettacolo, alle 15 e alle 18

