Arrivano i fondi per la riqualifica delle periferie

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, commenta con soddisfazione l’accordo raggiunto tra Governo e Comuni sulle risorse per la riqualificazione delle periferie, “una buona notizia nel caos quotidiano di questo Governo. Grazie alla tenacia dei sindaci, dell'Anci e delle Regioni.”

Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commenta la vicenda: “È una notizia positiva che il Governo abbia annunciato il ripristino dei fondi per le periferie, inopinatamente cancellati col decreto Milleproroghe un mese e mezzo fa”.

In Emilia-Romagna, i progetti prevedono già 18 milioni per Bologna, 17 per Reggio Emilia, 17 per Parma, 8 per Piacenza, 18 per Ferrara, 12 per Ravenna, 8 per Forlì, 1,8 per Cesena e 18 per Rimini.