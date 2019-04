Arrivano in scooter e sparano davanti ad un bar, a Cinecittà

Due uomini in sella ad uno scooter hanno fatto esplodere dei colpi d’arma da fuoco ferendo due persone alle gambe, in via Flavio Stilicone a Cinecittà nei pressi di un bar. Le due vittime sono state trasportate d’urgenza in ospedale mentre le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini sull’episodio. Attualmente le persone coinvolte nell’attentato non sono in pericolo di vita.