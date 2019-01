Assemblea per il nuovo allenatore del Bologna

Si riunisce l’assemblea del Bologna per decidere "Il futuro di Inzaghi", come dichiarato dal patron rossoblù Joey Saputo, dopo la grave sconfitta interna della squadra durante lo spareggio salvezza con il Frosinone. All'incontro, anche l'ad Fenucci, il diesse Bigon e Marco Di Vaio che decideranno la sorte della carriera dell’allenatore Filippo Inzaghi diretto verso l'esonero dopo i primi contatti per Sinisa Mihajlovic. Oltre a lui, anche De Biasi e Donadoni, sotto contratto fino al 30 giugno.