Associazione a delinquere nell’industria farmaceutica

In esecuzione da parte dei carabinieri del Nas di Milano, 11 misure di detenzione cautelare e 30 perquisizioni nelle province di Milano, Brescia, Bologna, Napoli, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Firenze, Taranto e Novara, in seguito al sequestro di una società dedita all’amministrazione un deposito farmaceutico e una farmacia. I soggetti in questione sarebbero infatti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata al furto di farmaci, truffa ai danni di privati ed enti pubblici, ricettazione, falsificazione, riciclaggio di specialità medicinali e autoriciclaggio.