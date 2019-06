Assolta l’infermiera Daniela Poggiali, il fatto non sussiste

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna il 23 maggio ha nuovamente assolto l'ex infermiera Ausl Daniela Poggiali, dall'accusa di avere ucciso la paziente 78enne Rosa Calderoni con un'iniezione di potassio praticata l'8 aprile 2014 nell'ospedale di Lugo, nel Ravennate. Secondo i giudici infatti il fatto non sussiste: la paziente infatti non è morta per avvelenamento da potassio, poiché il tubicino della flebo contenente potassio non era il suo. I giudici hanno inoltre trasmesso gli atti alla Procura competente per vagliare il reato di calunnia e simulazione di reato.