Atleta olimpica trovata morta

Maura Viceconte, la 51enne azzurra dell'Olimpiade di Sydney 2000 e tuttora primatista italiana dei 10.000 metri, si è tolta la vita impiccandosi. Secondo alcune fonti vicine alla vittima, pare che la donna "dovette confrontarsi per lunghi anni con la malattia". Bronzo agli Europei di Budapest 1998, la piemontese è stata capace di primeggiare in numerose maratone di rilievo, a Venezia, Montecarlo, Carpi, Roma, Vienna, Praga e Napoli. Come scrive la Fidal, la sua è "un'eredità che andrà sicuramente raccolta, anche se al momento a prevalere è un senso di tristezza infinita".