Attacco terroristico in Nuova Zelanda, 49 i morti

In Nuova Zelanda anno avuto luogo due stragi nelle moschee di Christchurch, con un bilancio di 49 morti, causate dall’attacco di Brenton Tarrant, un australiano di 28 anni originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, che ha rivendicato l’opera con motivazioni anti-immigrati. Secondo la premier neozelandese Jacinda Ardern, la strage è frutto di un “attacco terroristico”. L’autore del gesto ha inoltre ripreso in diretta streaming l’attacco pubblicandolo su Facebook, rimosso poi dai social.