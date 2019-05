Atterraggio d’emergenza nel Piacentino

Un velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in Valtrebbia, nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza dopo il decollo da una pista in provincia di Pavia: alla guida c'era un pilota di 82 anni, del Pavese, il quale è stato costretto ad atterrare sul fianco di una collina probabilmente a causa di una turbolenza in quota, dopo aver sorvolato alcune abitazioni. Nell’atterraggio, l’uomo è rimasto fortunatamente illeso. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia.