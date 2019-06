Atteso il discorso di Conte per gli Italiani

Richiamo netto e duro per l’Italia, come ultimo tentativo per evitare il baratro della crisi. Atteso per le prossime ore il discorso di Giuseppe Conte agli italiani, riguardo alla situazione attuale del Governo nel quale Matteo Salvini è deciso a usare la forza del suo 34% , mentre Luigi Di Maio risulta ancora bloccato dalla delusione delle votazioni. Il premier Conte potrà farsi forza anche con "l'endorsement" di Papa Francesco, il quale ha dimostrato il proprio sostegno.