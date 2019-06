Attilio Fontana: “l’autonomia è il futuro”

"Credo che l'autonomia sia una riforma a cui si dovrà arrivare, qualunque sia il governo”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lombardia Attilio Fontana, secondo cui l'autonomia è il “futuro”, che chiede flessibilità e risposte rapide ai problemi. “L’autonomia è un tema che non affascina il leader 5stelle Luigi Di Maio? La faremo mettere in versi in modo che possa affascinarlo di più”, ha aggiunto.