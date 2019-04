L’attivista climatica Greta a Roma per incontrare il Papa

La giovane attivista svedese Greta, diventata un’icona della protesta contro il cambiamento climatico, è giunta a Roma con il suo cartellone "Skolstrejk for Klimatet" (ovvero “sciopero della scuola per il clima”, Ndr), per recarsi in piazza San Pietro dove è stata ricevuta da Papa Francesco.

Al termine dell'udienza, Bergoglio ha scambiato una calorosa stretta di mano con la giovane la quale ha mostrato al Papa un cartello bianco con un messaggio per tutti: "Join the climate strike”, ovvero “Unitevi allo sciopero per il clima”.