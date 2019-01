Aumenta la mortalità in mare

Il numero dei migranti morti nel Mediterraneo centrale si è dimezzato nel 2018 rispetto al 2017, mentre il tasso di mortalità in mare è salito drasticamente lungo la rotta Libia-Europa, passando da un decesso ogni 38 arrivi a uno ogni 14 migranti. Particolarmente pesante il bilancio nel Mediterraneo occidentale dove il numero dei morti è quasi quadruplicato nel 2018 rispetto al 2017 secondo quanto emerso dal rapporto dell'Unhcr intitolato 'Viaggi disperati’, che rileva inoltre un altro dato: l’85% dei migranti tratti in salvo o intercettati nella cosiddetta Regione Libica di Ricerca e Salvataggio infatti, sono stati portati in Libia per essere soggetti a "incarcerazione in condizioni spaventose”, motivo per cui un numero sempre maggiore di barconi ha cercato di oltrepassare la SRR libica per sfuggire alla Guardia Costiera del Paese, dirigendosi a Malta o in Italia.