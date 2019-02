Aumenti del prezzo del biglietto a Milano

Il sindaco di Milano si esprime in merito all'aumento del biglietto del trasporto pubblico: “Ci stiamo lavorando. È la nostra intenzione e abbiamo una serie di incontri in questi giorni, troveremo la formula. Nel momento in cui si parla tanto di autonomia, in cui si invoca l'autonomia, se il sindaco di Milano, la città da 10% del Pil, non ha l'autonomia per aumentare di 50 centesimi il prezzo del biglietto e migliorare il servizio, non capisco cosa vuol dire autonomia".