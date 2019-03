Auto cade in un fossato e si schianta contro un albero, deceduta una ragazza

Una 18enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a San Pietro in Gu in provincia di Padova, durante il quale la vettura su cui si trovava è finita in un fossato per poi schiantarsi contro un albero. Insieme a lei, ferite altre quattro persone soccorse dai Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto capovoltasi nel disastro ed estraendo le vittime. Queste ultime sono poi state aiutate dal personale sanitario e trasportate all’ospedale di Cittadella.