Auto in un canale nel Reggiano, il guidatore risulta ubriaco

Indagato per omicidio stradale il 20enne di San Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia, il quale alla guida della sua auto insieme ad altri coetanei, è finito in un canale causando la morte di uno dei passeggeri. Secondo i test alcolemici sul sangue del guidatore, risulta un tasso due volte superiore al limite consentito. L’automobile è infatti finita nel canale pieno d'acqua lungo via Sinistra Tresinaro a Correggio, costringendo il conducente e tre dei passeggeri ad uscire spaccando i finestrini, mentre la vittima è morta all'interno dell'abitacolo.