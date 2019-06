Autoarticolato in fiamme nel Bolognese

Un incendio è divampato nel Bolognese in un rimorchio di un autoarticolato trasportante un ingente carico di fieno il quale è letteralmente andato in fumo, con circa 13 tonnellate di foraggio.

Le fiamme si sono sprigionate dal carico intorno a Medicina, facendo allarmare il conducente del mezzo che ha immediatamente separato il rimorchio dalla motrice evitando altre conseguenze. Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute chiudendo il tratto di strada per la durata dell'intervento e hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo. Intanto, sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio.