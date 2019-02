Autobus colpisce due pattuglie della Polizia a Milano

Feriti tre agenti della Polizia di Stato a Milano durante un’incidente stradale con un autobus in Piazza Cadorna: il mezzo dell’Atm infatti, forse a causa di un malore dell’autista, ha speronato due pattuglie una delle quali è stata scagliata contro il marciapiede ferendo tre agenti. Fratture a entrambe le gambe per uno dei poliziotti, mentre il conducente del mezzo pubblico è in stato di shock al Fatebenefratelli.