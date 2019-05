Autobus ribaltato a Siena, un morto

Una persona è morta nel ribaltamento di un autobus avvenuto sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni in provincia di Siena. Nel disastro sarebbero stati registrati alcuni feriti, mentre il tratto autostradale Siena-Firenze è stato provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Secondo le prime ricostruzioni delle dinamiche, il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi in una scarpata.