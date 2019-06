Automobile Google tamponata, ferito il conducente

Un’automobile di Google Map, che si occupa di scandagliare le strade d'Italia e del mondo per il servizio Street View, è andata distrutta in un incidente stradale in provincia di Piacenza. La vettura infatti è stata tamponata violentemente da un'altra auto durante la mappatura della zona del comune di Gazzola e nell’incidente, uno dei guidatori è finito all'ospedale in condizioni non sono preoccupanti.