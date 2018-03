Autonomia, Zaia: "Indietro non si torna"

Come riportato dalla agenzia Ansa, il governatore del Veneto Luca Zaia si è espresso in maniera chiara sulla sottoscrizioen della firma, ieri a Roma, per la autonomia differenziata del veneto: "Con la firma a Palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario Bressa, dell'accordo preliminare sull'autonomia del Veneto tra Governo e Regione, mettiamo i piedi su un terreno solido, definendo che indietro da qui non si torna". Così il governatore del Veneto Luca Zaia. "Un grande obiettivo è stato l'aver inserito nell'intesa il superamento della spesa storica - elenca - la trattativa su 23 materie come previsto dalla Costituzione, la compartecipazione ai relativi tributi, l'istituzione di una Commissione paritetica come per Trento e Bolzano. In sostanza, dopo 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e dopo 17 dalla riforma del Titolo quinto, finalmente se ne stanno attuando appieno i principi". I prossimi passaggi, col nuovo Governo, annuncia, riguarderanno "l'apertura dei tavoli per le 18 materie che ancora non abbiamo trattato, in vista della chiusura dell'intesa da far approvare poi dal Parlamento".

La firma-accordo col governo è stata sottoscritta, oltre che dalla Lombardia, anche da Veneto ed Emilia-Romagna.