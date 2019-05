Autonomia, la proposta arriva al Consiglio dei Ministri

"L'Autonomia oggi arriva in Consiglio dei ministri. Fa bene all'Italia non al Veneto o alla Lombardia, fa bene a tutta l'Italia avere un'amministrazione più vicina a tutti i territori”. Sono le parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema delle autonomie. "Che le intese sull'autonomia approdino questa sera in Consiglio dei ministri è un'ottima notizia e apre il cuore a una grande speranza", ha commentato invece il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo cui "è un gesto di grande rispetto per i 2.328.000 veneti che hanno votato per avviare un percorso verso l'autonomia, ma anche nei confronti dei lombardi e dei cittadini dell'Emilia-Romagna".