Autonomia, al via l’iter per il dibattito parlamentare

Il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani ha ripreso il discorso sull’autonomia convocando tutte le Regioni a Roma. Alcune di esse hanno richiesto di poter gestire alcune materie, mentre altre sono già pronte a partire. Stefani ha dichiarato: “stiamo attendendo dai presidenti di Camera e Senato per capire quale sia l'iter per il dibattito parlamentare, al quale sono totalmente aperta. Ad oggi non sono stati sciolti i nodi politici sulle richieste per alcune materie. Sono nodi che devono essere analizzati e sviscerati, ad oggi non ho una rappresentazione univoca”. Intanto, i presidenti di Veneto e Lombardia chiedono al Governo di incardinare il provvedimento in Parlamento perché "il treno dell'autonomia non si fermerà”, ha dichiarato Zaia.