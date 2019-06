Autonomia, al via il vertice preventivo

Atteso per domani un primo passaggio sull’Autonomia per il Consiglio dei Ministri che si riunirà in seguito alle convocazioni delle Regioni. Dopo il via libera preliminare, ci sarà l’inizio vero e proprio delle operazioni che dovrebbe arrivare in una nuova riunione prevista per la prossima settimana. Il vertice ha la finalità di sciogliere i nodi di merito sui singoli temi degli accordi con Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. La Lega richiede un passaggio alle Camere più snello, mentre il M5S domanda invece un passaggio più corposo e con tempi più distesi.