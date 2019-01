Autorità portuali negano lo sbarco ma non l’approdo

"Sotto il profilo squisitamente tecnico i porti italiani non sono chiusi”, avrebbe evidenziato il presidente dell'Autorità portuale del mare Adriatico settentrionale Pino Musolinom che prosegue: “Non esiste un decreto del Mit ex art 83 Codice Navigazione che chiuda, per motivi di ordine pubblico comprovato, attuale e imminente, i porti italiani. Il Ministero dell'Interno può vietare lo sbarco di passeggeri, non l'ingresso né l'approdo di navi nei porti, competenza riservata dalla legge esclusivamente al Mit. Addirittura, a norma dell'art. 1113 Codice Navigazione esistono profili di rilevanza penale nel caso di omissione di soccorso in mare a carico dei privati, figuriamoci a carico di un soggetto pubblico. In sintesi, in assenza di uno strumento giuridico concreto, il decreto del Mit, i porti italiani non si possono chiudere".