Dal 14 al 21 Settembre tutti alla prima edizione di Milano MovieWeek

Nella splendida sala degli Orologi di Palazzo Marino, alla presenza del sindaco di MilanoGiuseppe Sala, dell’assessore alla cultura Filippo Del Corno, di Lionello Cerri e Cristiana Mainardi della società di servizi Lumière & Co. e Michele Mozzati del duo Gino&Michele è stato presentato il nutrito programma della prima edizione diMilanoMovieWeek che si terràdal 14 al 21 settembre 2018. Una settimana densa di incontri, proiezioni, festival, convegni per appassionati e operatori dell’audiovisivo, mostre, rassegne e workshop che coinvolgeranno molte piccole realtà del settore e, soprattutto, tutto il tessuto urbano, a cominciare dalle sale d’essai come i gloriosi cinema Mexico, Ariosto, Beltrade, Palestrina. 43 sono i luoghi d’accesso che vanno dal centro alla periferia fino a toccare l’hinterland (Arcore, Brugherio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Sesto San Giovanni). A tal proposito, Michele Mozzati ha detto: "Il modello Milano può essere un possibile e virtuoso esempio per altre realtà italiane, è una città davvero migliorata così come spero migliori anche nelle zone più periferiche".

In Milano MovieWeek convergono novità e realtà più conosciute come Fuoricinema di AnteoCitylife (14-16 settembre) con la direzione artistica di volti noti come l’attrice Cristiana Capotondi e Gabriele Salvatores che coniuga, per il terzo anno consecutivo, impegno sociale e contaminazioni tra cinema, moda, design e convivialità. Visioni del Mondo - Festival Internazionale del Documentario (14-16 settembre) alla sua quarta edizione, è l’immancabile appuntamento con registi e il linguaggio contemporaneo del cinema del reale, con proiezioni gratuite aperte al pubblico.