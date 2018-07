Borsa, le dimissioni di Altavilla, che sperava nella nomina al posto di Marchionne, fanno crollare Fca

Con l'avvio della stagione delle trimestrali, in piena guerra dei dazi tra Cina e Usa e con il nodo della Brexit, le Borse europee vivono momenti difficili: Parigi (-0,57%) e Milano (-0,45%) sono le peggiori, precedute da Madrid, Londra e Francoforte, in calo tutte dello 0,2%, mentre i futures Usa sono poco variati in attesa dell'indice Fd di Chicago. Sotto pressione Ferrari (-4,55%), Exor (-3,89%, Cnh (-2,18%) ed Fca (-2,14%) dopo i cambi al vertice per la malattia di Sergio Marchionne. Pesano il tecnologico francese Aros (-7,27%) e Ryanair (-5,63%) dopo la trimestrale, che diffonderanno a mercati chiusi Luxottica (+0,35%) e Inwit (-0,97%). In calo lo spread Btp/Bund a 219,4 punti, mentre l'euro sale sopra 1,17 sul dollaro. Contrastate Carige (-4,65%), dopo la bocciatura del Piano da parte della Bce e Unicredit (+1,45%), spinta dal rigetto dell'Eba del ricorso del fondo Caius sui titoli ibridi dell'aumento di capitale del 2018. Il cambiamento "improvviso e drammatico" al vertice di Fca con la malattia di Sergio Marchionne e la nomina repentina di Mike Manley come amministratore delegato dell'ex-Lingotto è considerata una "cattiva sorpresa" dagli analisti finanziari. E' quanto si legge in alcuni report che circolano nelle sale operative, in cui viene sottolineato che "sia Fca che Ferrari saranno sotto pressione nel breve termine" in quanto gli investitori "non amano le cattive sorprese e l'incertezza". Soprattutto "alcune speculazioni su operazioni di acquisizioni potrebbero ricominciare adesso, che la leadership del Gruppo si è indebolita". Proprio oggi, in una giornata difficile per il settore automobilistico in Asia a causa dei dazi Usa, Hyundai ha guadagnato il 2% a Seul. Il Gruppo coreano aveva smentito a fine giugno un ritorno di fiamma su un interesse per Fca. Staremo a vedere...