Baby gang a Milano, 5 arresti e 4 disposizioni in comunità

"Le modalità con le quali sono stati compiuti i reati denotano una particolare ferocia del gruppo, che ha agito come un vero e proprio branco". Sono le parole riguardanti il caso dei minorenni di Milano scagliatisi contro diverse persone in episodi di percosse, lesioni, minacce, rapine ed estorsioni, allo scopo di “generare nelle vittime, in molti casi coetanei spesso conosciuti, paura, smarrimento e sgomento”. Dei responsabili, 5 sono finiti in carcere mentre 4 saranno ricollocati nelle comunità. Gli episodi sono avvenuti nella zona di Abbiategrasso.