Baby gang rapina due volte un ragazzo disabile a Bologna

Un giovane disabile di 31 anni, residente in una casa famiglia poiché affetto da disagi psichici, è stato aggredito due volte a Bologna in zona Savena da quattro ragazzini minorenni, identificati ed arrestati dalla Polizia. Nel primo episodio, la vittima è stata attirata in un angolo con l’offerta di un po’ di marijuana per poi essere rapinato, mentre la seconda volta è stato ingannato con la promessa di riavere indietro i soldi del primo furto per poi essere derubato ulteriormente.