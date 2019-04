Baby gang a Venezia, condannati i membri

Una baby gang di Venezia è stata condannata al coprifuoco e al divieto di frequentare alcuni locali e persone, in attesa di provvedimenti più duri, in seguito agli episodi di violetta delle scorse settimane che hanno avuto come vittime diverse persone tra giovani e adulti. Secondo le analisi condotte dal Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, i presunti membri della gang fanno parte di diversi gruppi criminali formati da minorenni guidati da un ristretto numero di maggiorenni italiani e stranieri, che creano un clima di tensione e paura nella città. L’obiettivo è quello di ottenere risultati sanzionari per avere un effetto rieducativo e deterrente per la creazione di nuovi gruppi.