Baggio in tribunale per testimoniare, a Padova

Roberto Baggio si è presentato al tribunale di Padova in veste di testimone per un caso di diffamazione nel quale è stato vittima di offese ripetute da parte di Paolo Mocavero di 100% Animalisti, il quale nel 2015 lo ha diffamato sui social per la sua passione per la caccia. L’ex calciatore ha quindi denunciato l'animalista: “Sono un cacciatore ma amo gli animali. Sono stato attaccato ingiustamente”. Prevista per i prossimi mesi la sentenza.