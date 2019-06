Balaustra cede, tre feriti a Padova

Tre persone sono rimaste ferite durante il crollo della balaustra in cemento di un poggiolo nella canonica della chiesa San Giovanni Battista a Pontevigodarzere, in provincia di Padova. Il cedimento del manufatto ha portato alla caduta di due persone che si trovavano nel poggiolo, precipitando addosso a una terza persona colpendolo di striscio. I tre feriti sono quindi stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale, in condizioni non gravi.